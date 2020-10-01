حديقة تعاقب 5 ببغاوات بسبب شتمها الزوّار

قامت حديقة لنكولنشاير وايلدلايف بارك البريطانية بفصل 5 ببغاوات أفريقية عن بعضها البعض لشتمها الزوار.

وقال ستيف نيكولز الرئيس التنفيذي للحديقة إنّ الببغاوات التي تحمل أسماء إريك، جيد، إلسي، تايسون، وبيلي وصلت إلى الحديقة في أغسطس الماضي عن طريق التبرع، وبدأت بتشجيع بعضها البعض على شتم الزوار بعد مدة من وصولها، وهذا ما دفعهم لفصل الببغاوات عن بعضها البعض، وتوزيعها في أماكن مختلفة في الحديقة التي تضم أكثر من 200 ببغاء رمادي.

وقال ستيف نيكولز إنّ الزوار تقبلوا تصرف الببغاوات بصدرٍ رحب، ولم يقدموا أي شكوى ضدها، لكنه آثر فصلهم كي لا يسمع الأطفال الشتائم، ولكي يتعلموا أصوات الصفير التي تصدرها الببغاوات الرمادية الأخرى المنتشرة في أرجاء الحديقة.

يذكر أن الحديقة البريطانية تعد موطن الببغاء تشيكو الذي حصل على شهرةٍ كبيرةٍ في شهر سبتمبر الماضي بفضل ترديده لأغنيات عدد من نجوم البوب.

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