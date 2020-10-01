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في حالة نادرة.. إيطالية تنجب توأماً بفارق 8 أيام

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مستشفى كلينيك سو ماتريتات الواقع في مدينة برشلونة الإسبانية والمختص في حالات التوأم المعقدة حالة ولادة نادرة، إذ أنجبت الإيطالية كرستينا توأماً بفارق 8 أيام بين الطفلتين، حيث ولدت ابنتها فيتوريا في 30 أغسطس الماضي، وآناليزا في 7 سبتمبر.

وتأكدت الأم البالغة من العمر 35 عاماً من حملها بتوأم في منتصف الربيع وتحديداً خلال فترة الحظر الصحي، حيث اكتشفت كرستينا وزوجها أليساندرو البالغ من العمر 36 عاماً خلال اختبار الحمض النووي للجنين بالموجات فوق الصوتية وجود طفلين في كيسين مختلفين.

وأكدّت المرأة الإيطالية انكسار الكيس الأمينوسي (كيس الماء) الذي يضم الطفلة فيتوريا في الشهر السادس، لكنّ الأطباء حافظوا على الحمل حتى الأسبوع 28 لتضع بعدها ابنتها فيتوريا، في حين استمرت آناليزا في النمو لمدة 8 أيام أخرى قبل أن تولد في 7 سبتمبر.

وقال الأطباء إنّ صحة التوأم جيدة، وأنهم وضعوهما في وحدة العناية المركزية لحديثي الولادة لمراقبة وضعهما الصحي، ومن المتوقع خروجهما من المستشفى قريباً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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