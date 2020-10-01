علاج طبيعي يبعث الأمل في القضاء على كورونا

أكدّت مجموعة من الأبحاث قام بها علماء أمريكيون وصينيون ونشرت في مجلة Advance Materials فائدة الأنزيم المنتج لمادة الكاتالاز المضادة للأكسدة في مقاومة فيروس كورونا.

حيث أظهرت نتائج الأبحاث قدرة الأنزيم الذي يضم مادة الكاتالاز على كبح عملية استنساخ SARS-CoV-2 لدى قردة الماك بدون أن يسممها.

وقال الباحثون إنّ الأنزيم يملك تأثيراً مضاداً للالتهاب، ويستطيع ضبط عملية إنتاج السيتوكين بكميات كبيرة، مما يمنع الإصابة بالمضاعفات الناتجة عن فيروس كورونا بصفتها التهابات نظامية خطيرة.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ الأنزيم المضاد للأكسدة يحمي الخلايا الواقعة على السطح الداخلي للحويصلات في الرئتين من إصابات قد تحدث خلال عملية الأكسدة.

وأكدّ العلماء إمكانية توفير الدواء الطبيعي الذي يقوم على مادة الكاتالاز الطبيعية بكميات كبيرة وسعر رخيص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية