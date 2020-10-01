فيسبوك يدمج رسائل إنستقرام مع ماسنجر – و تليجرام ويطلق تحديثاً جديداً مهماً !

مع بداية شهر أكتوبر أعلن فيسبوك رسمياً عن دمج خدمة الرسائل عبر تطبيق إنستقرام و ماسنجر، أما تليجرام فقد أطلق تحديثاً جديداً يضيف خصائص جديدة للتطبيق.

دمج الرسائل في إنستقرام و فيسبوك

الأمر الذي كان متوقعاً منذ فترة طويلة بات الآن واقعاً وحقيقة و قام فيسبوك بالفعل بربط خدمة الرسائل في تطبيق فيسبوك ماسنجر مع إنستقرام.

هذا يعني أن المستخدمين على فيسبوك يمكنهم الآن مراسلة أي شخص على إنستقرام حتى و إن لم يكن يمتلك حساباً على فيسبوك.

العكس أيضاً صحيح، إذ يمكن لمستخدمي إنستقرام إرسال الرسائل إلى الأصدقاء والصفحات على فيسبوك دون أن يكون لهم بالضرورة تواجد على إنستقرام.

فيسبوك وعد أيضاً بتقديم العديد من المزايا الجديدة إلى خدمة الرسائل على إنستقرام لتشبه مثيلتها في ماسنجر لكن ذلك سوف يحدث قريباً.

تحديث تليجرام الجديد

أطلق مطورو تطبيق تليجرام تحديثاً جديداً يضم عدداً من المميزات الجديدة مثل:

فلاتر البحث

عند استخدام خاصية البحث، سوف يعرض التطبيق نتائج البحث مرتبة بحسب نوعها: رسائل نصية، و روابط، و صور، وملفات، و موسيقى، و غيرها.

أيضاً يمكن البحث في نطاق زمني معين عبر كتابة الشهر والسنة متبوعاً بعبارة البحث.

إخفاء هوية مديري المجموعات

يمكن لمديري المجموعات أيضاً النشر باسم المجموعة دون الكشف عن هويتهم.

هذا وقد أضاف المطورون هذه الميزة تحديداً من أجل المجموعات ذات الطابع السياسي.

إمكانية التعليق على المنشورات داخل القنوات

الآن بات بالإمكان التعليق على المنشورات داخل القنوات والنقاش حول محتوى المنشور.

مزايا إضافية لنسخة الأندرويد

مثل التنبيهات المنبثقة، إيماءات لوحة المفاتيح، وحوه تعبيرية متحركة جديدة.

يمكنك الآن تحميل الإصدار الجديد من تليجرام للايفون والايباد من متجر الآب ستور، و كذلك لأجهزة الأندرويد من متجر جوجل بلاي و الاستمتاع بكافة المميزات الجديدة.