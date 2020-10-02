رسميًا – شاومي تطلق هاتفيّ Mi 10T و Mi 10T Pro مع شاشة 144 هيرتز ومواصفات رائدة

جنبًا إلى جنب مع الكشف عن هاتف Xiaomi Mi 10T Lite كشفت العملاقة الصينية عن باقي هواتف سلسلة Mi 10T الجديدة! وتتمثل الخيارات الإضافية في هاتفي هاتفيّ Mi 10T وMi 10T Pro واللذان يقدمان مواصفات رائدة ومختارة بعناية إلى جانب عدد من المميزات التي يجب أن نتحدّث هنا، وفي هذا المقال سنلقي نظرتنا الفاحصة على الهاتفين.

مواصفات هاتفيّ Mi 10T وMi 10T Pro – المميزات، العيوب والسعر

الهاتف الجديد هو في واقع الحال إصدار محسّن من Mi 10 العادي، وحرف الـT هنا يعبّر عن ذلك، لذلك فالهاتف يأتي تقريبًا مع نفس العتاد الداخلي لكن مع تحسينات متنوعة.

الهاتفين الجديدين يقدمان تقريبًا نفس العتاد من نواحي عديدة، مثلًا، كلا الهاتفين يقدماه شاشة بقياس 6.67 بوصة بدقة FHD+ تدعم تردد 144 هيرتز إلى جانب تقنية AdaptiveSync والتي تتيح لك التنقل بين الترددات المختلفة، هذا إلى جانب أن الشاشات تأتي هنا من نوع IPS! في حين أن هواتف Mi 10 الأولى كانت تأتي مع شاشات أوليد، لكن بتردد 90 هيرتز.

نظرًا لفقدان الشاشة الأوليد فالهواتف فقدت مستشعر البصمة داخل الشاشة، وبدلًا من ذلك أصبح المستشعر الآن جانبي، أضف إلى ذلك أن الهاتفين يأتيان مع معالج سنابدراجون 865 الرائد، لكنه أيضًا ليس الأحدث كما نعلم.

الهواتف الجديدة تقدّم 8 جيجابايت من الذاكرة الداخلية ومايصل إلى 265 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، علمًا أن الذواكر هنا من الأنواع الرائدة LPDDR5 وUFS 3.1 على الترتيب. إن تنقلنا الآن وتحدثنا عن الكاميرات فسنجد أن الإصدارات الجديدة تأتي مع كاميرا ثلاثية وليست رباعية!

الكاميرا في Mi 10T Pro تضم مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابيكسل كما نعلم، إلى جانب مستشعريّ 13 ميجابيكسل ألتراوايد و5ميجابيكسل للتقريب، بينما الإصدار العادي يأتي مع نفس الكاميرات الثانية والثالثة وبدلًا من ذلك يقدّم مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل.

الهواتف الجديدة وطبقًا للإعلان الرسمي ستأتي مع بطارية ضخمة بسعة 5,000mAh والأهم هو دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 33 واتّ مباشرةً من العلبة! سيبدأ سعر الإصدار العادي عند 499 دولار أمريكي تقريبًا بينما سيبدأ سعر النسخة البرو عند 599 دولار أمريكي.