أعراض تشير الى نقص الكالسيوم من الجسم… انتبهوا اليها!

يعتبر الكالسيوم من العناصر الضرورية جداً للصحة السليمة. ومن الممكن أن يؤدي حدوث نقص فيه إلى ظهور أعراض مزعجة قد لا يتنبه إليها الكثير من الأشخاص.

إلى جانب تسوس الأسنان وتكسر الأظافر وهشاشة العظام من الممكن أن يسبب تراجع مستوى هذا المكون تشنج العضلات. وقد يترافق هذا مع ارتعاش أو ألم في الفخذين والذراعين.

كذلك من الممكن أن يؤدي هذا إلى الشعور بالتعب والإرهاق وهو ما أشارت إليه دراسة نشرت نتائجها في دورية “علم وظائف الأعضاء التطبيقي”. وأوضح الباحثون أن بنية تسمى الشبكة الساركوبلازمية موجودة في خلايا العضلات وهي المسؤولة عن إنتاج الكالسيوم. وفي حال لم تقم بمهمتها فإن هذا يسبب الضعف العضلي وبالتالي الاحساس بالتعب.

ويعد الاكتئاب من أسباب الضعف في هذا العنصر أيضاً. ومن أجل منع حدوث ذلك يجب الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي عليه وشرب الحليب ومن المفيد الاعتماد أيضاً على المتممات الغذائية. كذلك من الضروري اجراء الفحصوات اللازمة بشكل دوري للتأكد من عدم المعاناة من هذا النقص أو من نقص آخر في مادة اخرى أساسية.