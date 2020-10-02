إليك كافة مميزات كاميرا جوجل بيكسل 5 – هل يقدم أفضل كاميرات؟

كما تعلمون وكما شاركناكم فيما سبق، أطلقت جوجل أخيرًا هاتفها المنتظر بيكسل 5، وهو الذي أثار ضجة كبيرة خصوصًا ضمن المجمتع التقني حول مواصفاته التقنية وما يقدمه من قيمة مقابل سعر، لكن نظرًا لأنه هاتف بيكسل فواحدة من أهم مميزاته هي الكاميرا! لذلك نناقش اليوم كافة مميزات كاميرا جوجل بيكسل 5 ومدى فعاليتها..

مميزات كاميرا جوجل بيكسل 5

الهاتف الجديد لم يجلب تحديثات ضخمة للكاميرات من حيث الهاردوير (العتاد الداخلي)، لكن ما حدث هو أن جوجل قد بدّلت كاميرا التيليفوتو (التقريب) في بيكسل 4 بكاميرا واسعة جدًا Ultrawide بدقة 16 ميجابيكسل، وهي كاميرا تأتي بفتحة عدسة f/2.2 في حين أن الكاميرا الرئيسية لازالت كما هي، وهي بدقة 12.2 ميجابيكسل بحجم مستشعر 1/2.55” وفتحة عدسة f/1.7 وهي تدعم بالتأكيد Dual Pixel وOIS.

إذن، وكما يُمكنك أن تستفهم، أولى مميزات الكاميرا هي العدسة الواسعة Ultrawide Lens، وهي التي ستتيح لك التقاط صور واسعة مع تفاصيل أكثر بكثير، إضافةً إلى ذلك فجوجل قد حسّنت تقنية HDR+ والتي ستقدّم الآن صور أكثر نقاءًا وأكثر حدة مع الحفاظ على التشبع المثالي.

إضافة إلى ذلك ومن ضمن المميزات الجديدة أصبح بإمكانك التقاط صور بورتريه (معزولة الخلفية) ضمن الوضع الليلي Night Sight، كما أن الوضع الليلي أصبح أفضل فيما يخص تفتيح وجه الشخص الذي يتم تصويره دون إضافة أثر كبير من الظلال.

إضافة إلى ذلك دفعت جوجل بخاصية Portrait Light في هاتف بيكسل الجديد، وهي التي ستتيح نفس الشيء من الحفاظ على الملامح وتفتيح الوجه دون ملئ الصورة بالظلال العشوائية، وهذه الميزة تعمل بشكل مثالي في وقت النهار وفي وجود السماء، لكن لو جربتها وقت المغرب لن تعترض!

إضافة إلى ذلك، اهتمت جوجل بشكل كبير بتصوير الفيديو، الهاتف بالفعل يقدّم تثبيتًا بصريًا OIS، لكن تعامله مع الفيديوهات أصبح أفضل، وهي خطوة ممتازة من جوجل في وجود سمعة قوية للآيفون فيما يخص تصوير الفيديو، فيما يلي الفيديو السينمائي الرسمي الذي شاركته جوجل:

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