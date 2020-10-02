كاظم الساهر يتصدر غلاف مجلة إسبانية

تصدرت صور الفنان العراقي كاظم الساهر غلاف مجلة فوغ العربية للرجال لخريفشتاء 2020.

وظهر القيصر في الصور التي التقطت في إسبانيا بمظهر جديد، تخلى فيه عن بدلته السوداء وقميصه الأبيض، وظهر بمعاطف شتوية وملابس خريفية غلب عليها اللون الرمادي.

وتحدثت المجلة الإسبانية في موقعها الرسمي على الإنترنت عن كاظم الساهر، ووصفته بسفير العراق، وقالت إنّه يقدم رؤية واضحة وصادقة لرحلته، ويعمل على نشر قيم الخير والمحبة.

من جانبه أكدّ القيصر حمله العراق في صوته إلى أبعد بقاع العالم، وأنّه عمل على تقديم أفضل صورة له لكي يعلم العالم أنّ بلداً كالعراق لا يستحق الحرب.

ونشر القيصر الصور الجديدة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي ساهم في تصدره الترند في السعودية يوم 30 سبتمبر الماضي.

يذكر أن قيصر الأغنية العربية احتفل في سبتمبر الماضي بعيد ميلاده ال 63، حيث نشرت صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفلٍ غنى فيه الجمهور للقيصر أغنية سنة حلوة يا جميل.

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