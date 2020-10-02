للأفوكادو فوائد عديدة.. تعرفوا عليها

أظهرت الدراسات الحديثة احتواء الأفوكادو على فوائد عديدة بفضل وجود مجموعة كبيرة من العناصر والفيتامينات التي تحافظ على صحة الإنسان.

وقالت الدراسات الحديثة إنّ الأفوكادو يمد الجسم بالبروتين، والألياف، والدهون الصحية والكربوهيدرات التي تعمل على وقاية الإنسان من الإصابة بمجموعة من الأمراض خاصةً عند تناوله بشكل يومي.

وبينت الدراسات الحديثة احتواء الأفوكادو على الألياف وبعض المواد الكيميائية التي تمنع امتصاص الكوليسترول في الجسم كالفيتوستيرولز، ومضادات الأكسدة، بالإضافة لغناه بالدهون الصحية كحمض الأوليك، فكل 100 غرام من هذه الفاكهة الشهية تحتوي على 9.8 دهون أحادية غير مشبعة و110 غرام من ملح الأوميغا3.

وأكدّت الدراسات دور الأفوكادو في مكافحة التجاعيد وعلامات الشيخوخة، وحماية الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية بفضل مضادات الأكسدة القوية كالبيتا كاروتين وفيتامين أي.

وأوضحت الدراسات أهمية إدخال الأفوكادو في النظام الغذائي، وقالت إنّ اتباع غذائي يحتوي على الأفوكادو لمدة أسبوع يساعد في انخفاض مستوى الكوليسترول، وفقدان الوزن.

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