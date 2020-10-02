بدأت فيسبوك منذ بدايات السنة في إطلاق تصميم جديد كليًا لموقعها الإلكتروني على الإنترنت، التصميم الجديد يميل لتصميم تويتر أكثر من تصميمات موقع فيسبوك الأصلية، وعلى كل حال، المستخدمين كان بإمكانهم تجربة الوضع الجديد لفترة طويلة جدًا من الزمن، هذا إلى أن قامت فيسبوك بفرضه على الجميع ومنع العودة للشكل التقليدي! هذا في حين أن البعض لا يعجبهم هذا التصميم على الإطلاق! لذلك نحدّثكم عن كيفية العودة إلى شكل فيسبوك القديم على الكمبيوتر.

كيفية العودة إلى شكل فيسبوك القديم على الكمبيوتر بكل سهولة

الطريقة التي سنتناولها اليوم هي حقًا طريقة في منطقة البساطة، ولا تحتاج منك تحميل أي برامج أو تعديل أي اكواد، كل ما سنحتاجه هي إضافة OldLayout! وهي التي يُمكنك الوصول إليها من خلال الموقع الخاص بها، وهذه الإضافة وبمجرّد تنصيبها ستعود بك للوضع القديم مباشرةً! بينما ستتيح لك دائمًا التنقبل بين الشكلين على راحتك.

1- ادخل للموقع الخاص بالإضافة

2- اضغط على زر Install أيًاك ان متصفحك

3- وافق على تحميل وتنصيب الإضافة

4- الآن بمجرد الدخول للفيسبوك ستجد أنه عاد للشكل القديم:

كما تلاحظ، من القائمة الخاصة بإعدادات الإضافة يُمكنك الاختيار بين الوضع الجديد أو الوضع القديم،وطبقًا لأراء المستخدمين الذين جربوا هذه الإضافة فهي تعمل بشكل ممتاز، لكن عن نفسي أنا فأنا أفضل الشكل الجديد كثيرًا. تتميز الإضافة بأنها مجانية تمامًا وبأنها متاحة لكافة المتصفحات تقريبًا على عكس باقي الإضافات والتي تجدها متوفرة لكروم فقط.