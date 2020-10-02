“شكلك لا يوحي بأنك امرأة” شركة طيران تضع مسافرة في موقفٍ محرجٍ

وضعت شركة أوتير للطيران بطلة رفع الأثقال الروسية آنا توريفو في موقفٍ محرجٍ بعدما رفض موظف الشركة السماح للبطلة البالغة من العمر 42 عاماً بصعود الطائرة بحجة أنّ شكلها لا يوحي بأنّها امرأة.

وقامت البطلة الروسية برواية القصة بشكلٍ كاملٍ على حسابها في إنستجرام، وقالت إنّ موظفي الأمن اعتقدوا بأنّها ذكر لأنّها قامت بحلق شعرها قبل الرحلة، ومنعوها من الصعود في الرحلة المتوجهة من بطرسبورغ إلى كراسنودار ولم يقتنعوا بجواز سفرها الذي يدل على أنّها أنثى، ووجهوا لها أسئلة شخصية محرجة أمام الركاب.

وقالت آنا توريفو إنّ الأمر كان مهيناً بالنسبة لها، حيث كانت تحاول إقناع رجال الأمن بأنها امرأة قبل دقائق معدودة من الرحلة، قبل أن تحدث المعجزة بحسب وصفها، ويسمحوا لها بصعود الطائرة.

من جانبها قدمت شركة أوتير للطيران اعتذاراً للبطلة الروسية، ورفضت تصرف الموظف، وأكدّت فتحها تحقيقاً في الحادثة.

يذكر أنّ آنا توريفو حققت خلال مسيرتها الرياضية العديد من الميداليات والإنجازات، وتعمل حالياً كمدربة رفع أثقال.

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