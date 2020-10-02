“ديل” تطلق حاسوبا جديدا بمظهر أنيق

أزاحت شركة ديل الأمريكية الستار عن حاسوبٍ جديدٍ بمظهرٍ أنيق، ووزن خفيف أطلقت عليه XPS13.

ويتميز الحاسوب الجديد بهيكل متين وأنيق مصنوع من المعدن المقاوم للصدمات والخدوش، وسيبلغ وزنه 1.3 كيلو غرام، ويعمل بمعالجات Tiger Lake من الجيل 11 من شركة إنتل، التي تعمل على توفير سرعة كبيرة في التعامل مع البيانات، الصور، وشبكة الإنترنت.

وزودت الشركة الأمريكية الحاسوب الجديد بشاشة مقاس 13 بوصة بدقة عالية، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 غيغا بايت،و 1 تيرا بايت، و2 تيرا بايت، في حين تأتي الذاكرة العشوائية من نوع LPDDR4x وبسعة 8، 16،32 غيغا بايت.

ويدعم الحاسوب الجديد تقنيات Thunderbolt4 وXe، كما يحتوي على بطارية تجعله يعمل لمدة طويلة، ومنفذ لتركيب بطاقة ذاكرة خارجية، ومنافذ USB-C، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستوفر الحاسوب الجديد بألوان الأبيض، الفضي، والأسود، وستطلقه في الأسواق العالمية بسعر 999 دولار أمريكي.

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