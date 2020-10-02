بتكلفة منخفضة “جوجل” تطلق مكبرات صوتية جديدة

رفعت شركة جوجل الأمريكية النقاب عن مكبرات صوتية جديدة بمواصفات مميزة وسعر رخيص أطلقت عليها Nest Audio.

وتعمل المكبرات الصوتية الجديدة بمعالج A53 رباعي النوى بسرعة 1.8 غيغا هرتز، ومحرك ML عالي الأداء، كما صنعت الشركة الأمريكية مكبراتها الجديدة من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 70%، وستأتي بطول 6.89 بوصة وعرض 4.89 بوصة.

وتحتوي مكبرات Nest Audio على مكبر صوت مقاس 19مم، مكبر صوت مقاس 75مم تعمل على إنتاج صوت أكثر نقاءً، بالإضافة إلى ذلك فإنّ صوت المضخم أعلى بنسبة 50%، وحجم الصوت أكبر بنسبة 75% من الإصدار السابق.

وتتميز المكبرات الجديدة بإمكانية اقتران اثنين من المكبرات بوقتٍ واحدٍ للحصول على صوت استريو، واحتوائها على تقنية تعدد الغرف التي تساعد على نقل الصوت بين المكبرات الصوتية الموجودة في أنحاء المنزل، كما تحتوي على 4 نقاط تنشط عند التشغيل، ومفتاح لخفض الصوت وضع في الجهة اليسرى، ومفتاح ميكرفون وضع في الجهة الخلفية للمكبرات.

وزودت الشركة الأمريكية المبكرات الجديدة بميزة Media EQ التي تضبط نفسها بشكل تلقائي على كل ما تستمع إليه، في حين ستعمل تقنية Ambient IQ على ضبط مستوى الصوت بشكل متوافق مع ضوضاء الخلفية.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق المكبرات الجديدة يوم 5 أكتوبر الجاري بسعر يصل إلى 100 دولار أمريكي.

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