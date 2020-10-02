Vivo تطلق هاتفا جديدا بكاميرا رباعية

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بكاميرا رباعية ومواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Vivo X50e 5G.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 765G، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة FunTouchOS10، كما زودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.44 بوصة ودقة عرض Full HD+، تدعم 103 من التدرج اللوني NTSC، وتحوي كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت، كما يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4350 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 33 واط، مستشعر للبصمات، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في بداية أكتوبر الجاري بسعر يصل إلى 480 دولار أمريكي.

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