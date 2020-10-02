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بالفيديو .. نجاة رضيع من الموت “دهسا” بأعجوبة بعد انشغال أمه

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو يظهر نجاة رضيع كوستاريكي من الموت المحتم بعد انشغال والدته عنه لثواني.

وقامت الأم التي لم تُكشف هويتها بركن سيارتها في موقف السيارات، ثم أخرجت عربة رضيعها من السيارة وانشغلت بإخراج بعض الأشياء من داخل السيارة دون أن تنبه لعربة الرضيع التي انزلقت على الطريق المائل باتجاه الشارع المزحم بالسيارات.

وكات عربة الطفل تصطدم بحافلة مسرعة لولا تدخل القدر الذي جعل عربة الطفل تبعد عن مسار الحافلة لينجو الطفل من الموت المحتم.

وانتقد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف الأم وإهمالها لابنها، ووضعها عربة الرضيع في طريق مائل، الأمر الذي كاد أن يودي بحياة الرضيع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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