فرقة “بون جوفي” تطرح عبر ألبومها “2020” قضايا أميركية ساخنة

أصدر المغني الأميركي “جون بون جوفي” ألبوم فرقته الجديد “2020” وخصصه لجملة من القضايا الساخنة التي تشهدها الولايات المتحدة الأميركية في مقدمتها تفشي وباء كورونا الذي تعتبر أميركا في طليعة دول العالم المتضررة منه.

كما يتناول الألبوم الجديد الخامس عشر والأحدث لفرقة “بون جوفي”، العلاقات العنصرية العرقية وعنف الشرطة خلال العام الجاري 2020 م ، فيما يؤكد “جوفي” أنه يطرح تساؤلات عبر أغاني الألبوم دون أن ينحاز لأي طرف فيما يتعلق بالممارسات العنصرية وعنف الشرطة، حيث جاء في تصريح “جوفي” لتلفزيون رويترز: “أقول إن موضوعي هذا ليس سياسياً وحاولت أن أعتبر نفسي شاهداً على التاريخ”

سجلت فرقة “بون جوفي” ألبومها الجديد في مارس من العام الماضي 2019 وكان مخطط له الصدور في مايو 2020 م إلا أنه تأجل إلى الثاني من أكتوبر فيما أضيفت أغنيتان جديدتان، إحداهما أغنية “افعل ما تستطيع” والتي تشمل ظهور جون بون جوفي وهو يضع كمامة ويحتفي بالعاملين على خط المواجهة للوباء و”أمريكان ريكونينغ” حول وفاة المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد على أثر تعامل شرطة منيابوليس العنيف معه.

وتأسست فرقة “بون جوفي” ‏وهي فرقة روك إن رول أميريكية من ولاية نيوجيرسي، عام 1983 وباعت أكثر من 100 مليون ألبوم حتى الآن، وسميت الفرقة بهذا الاسم اقتباساً من اسم مغني الفرقة “جون بون جوفي” وأحيت حفلات في مدن كبيرة في آسيا، أوروبا، أستراليا، كندا، وأمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.. أما “جون بون جوفي” فاسمه الحقيقي “جون فرانسيس بونجيوفي” وهو مغني روك أمريكي وممثل من مواليد 2 مارس 1962 وهو المغني الرئيسي في فرقة بون جوفي.

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