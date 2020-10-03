لماذا لا تقدم كافة الشركات شواحن سريعة؟ سامسونج تطور شاحن سريع بقدرة 65 واتّ

لا يخفى على أي منّا أن الشركات الصينية مثل شاومي، أوبو وهواوي قد فردت عضلاتها بشكل لا يصدّق فيما يخص الشحن السريع، في حين أن سامسونج والتي تبيع هواتفها بأسعار أعلى من هذه الشركات لا توفّر تقنية شحن سريعة جدًا، لهذا بدأت سامسونج في تطوير شاحن سريع بقدرة 65 وات، وذلك حسب تسريب من كوريا.

سامسونج تطور شاحن سريع بقدرة 65 واتّ

طبقًا لشهادة اعتماد صادرة ضمن كوريا الجنوبية، موطن سامسونج، فالشركة الآن تطوّر شاحن بقدرة 65 واتّ، وهو الذي سيأتي -على الأغلب- مع هاتف جالكسي S21، أو قد يكون مخصص لجهاز مختلف كليًا! هذا في حين أن رقم الموديل الخاص بالشاحن يلمّح لعلاقة بينه وبين سلسلة جالكسي S.

تم تحديد قدرة الشاحن وعلاقته بسلسلة جالكسي S بالاعتماد على رقم الموديل كما أسلفنا الذكر، يأتي الشاحن الجديد برقم EP-TA865، في حين أن شاحن سامسونج الأسرع السابق يأتي باسم EP-TA845 ويُمكنك بسهولة أن تلاحظ الاختلاف بين الرقمين في نهاية الاسم.

حتى الآن لا نعرف أي تفاصيل أخرى، حتى لقطة الشاشة المسرّبة بالأعلى لا توضّح أي شيء سوى أن الشاحن سيكون شاحن حائط، وهو بالطبع أمر متوقع، يُذكر أن التسريب قد خرج للمرة الأولى من أحد المواقع الهولندية الشهيرة.

لماذا لا تقدّم كل الشركات شواحن سريعة؟

لعل هذا السؤال قد جاء إلى بالك من قبل، لماذا لا تقدّم كل الشركات شواحن سريعة خصوصًا أن تطويرها ليس صعب على أي شركة من الشركات التقنية التي تمتلك مئات الملايين من الدولارات! وفي الواقع فالإجابة ببساطة هي أن تقنيات الشحن السريع تشكل خطر كبير على البطارية في حالة كان بها عيوب أو مشاكل، يعني لو قامت الشركة بتنفيذ تقنية الشحن السريع بشكل خاطئ أو غير دقيق قد تؤدي ببساطة إلى إنفجار البطارية والهاتف، أو زيادة الحرارة بدرجة غير عادية، وبالطبع العمر المنخفض للبطارية.

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