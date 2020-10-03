طرابلس الجامعي: نجري أكثر من 300 عملية جراحية سنويا

أكد رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى الجامعي طرابلس مصطفى نوم، إجراء أكثر من 300 عملية جراحية سنوياً ما بين بسيطة وكبرى ومعقدة، بالإضافة للعمليات التي أجريت بعد استئناف العمل في وحدة عمليات القسطرة الطرفية المتوقفة منذ خمس سنوات.

وناشد “نوم”، الجمعة، مراكز غسيل الكلى في كل مناطق ليبيا إيفاد مرضاهم لإجراء عمليات “الكستلة” الخاصة بتوصيل المريض بجهاز الغسيل، وعمليات القسطرة الدائمة التي قام المستشفى بتوفيرها مؤخراَ الخاصة بإيصال المريض بجهاز الغسيل في منطقة الرقبة أو الصدر الذي أثبتت نجاحها خلال الأسابيع الماضية.

يذكر أن المستشفى الجامعي طرابلس قام في 15 سبتمبر الماضي، بإجراء 200 عملية قلب مفتوح بقسم جراحة الأوعية الدموية بعد توقف أربعة سنوات عن الخدمة.

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