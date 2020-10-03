الصحة العالمية تشيد بجهود تركيا في مكافحة كورونا

أشادت منظمة الصحة العالمية السبت، بالجهود التي تبذلها الحكومة التركية، واستراتيجيتها لمواجهة فيروس كورونا ورفعها قدرة إجراء الفحوصات إلى 3 أضعاف مقارنة بأبريل الماضي.

وأضافت المنظمة في بيان لها، أن السلطات التركية كانت حريصة على إجراء الفحوصات للجميع حتى اللذين لم تظهر عليهم أي أعراض للفيروس وهذا يعود للاستراتيجية التركية في النظام الصحي وفق وكالة “الأناضول” التركية.

وأوضحت المنظمة، أن تركيا أعطيت أولوية الفحوصات لمن هم عرضة للخطر وللمشتبه بإصابتهم وللمخالطين ولأصحاب الإصابات المؤكدة مشيرا إلى أن إجراء الفحص هو التدبير الأهم للسيطرة على الفيروس لافتا أنها كانت حريصة على عزل كل المصابين سواء ظهرت عليهم الأعراض أم لا وكانت هذه خطوة استباقية كفيلة بكسر سلسلة العدوى وفق البيان.

يشار إلى أن تركيا قامت بعدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا من الحجر الصحي والتدقيق في المطارات وتعقيم الأماكن العامة ووسائل المواصلات وكاميرات حرارية وحظر السفر مع 14 دولة موبوءة وعدة إجراءات أخرى.

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