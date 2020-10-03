يوتيوب يعيد ميزة صورة في صورة على الايفون عبر متصفح سفاري!

من المميزات التي أتاحها تحديث iOS 14 ميزة صورة في صورة Picture in Picture والتي من خلالها يمكن تشغيل الفيديو من المتصفح وبرامج تشغيل الفيديو و المحادثة المرئية على شكل نافذة عائمة على الشاشة يمكن التحكم في حجمها وموقعها على الشاشة أثناء العمل على تطبيقات أخرى.

مع إصدار تحديث iOS 14 قام يوتيوب بحجب هذه الميزة عن التطبيق لأن هذه الميزة متوفرة فقط لأصحاب اشتراك اليوتيوب المميز YouTube Premium.

كانت هناك طريقة أخرى متاحة أمام المستخدمين وهي تشغيل اليوتيوب من خلال متصفح سفاري ثم تفعيل ميزة صورة في صورة بدلاً من استخدام تطبيق يوتيوب الأساسي.

عاد يوتيوب وقام بحجب هذه الميزة من خلال متصفح سفاري لذات الحجة وهي أنها ميزة قاصرة فقط على مشتركي يوتيوب بريميوم المدفوع، وهو ما أثار غضب كثير من المستخدمين.

يوتيوب يتراجع .. حتى الآن!

لأسباب غير معلومة وبدون إعلان رسمي، قام يوتيوب بالتراجع والسماح بتفعيل ميزة صورة في صورة عند مشاهدة مقاطع الفيديو على الموقع من خلال متصفح سفاري. والآن يمكنك التمتع بهذه الميزة مجدداً على الايفون والاستمتاع بتجربة مشاهدة أفضل لليوتيوب!

لا نعلم إن كانت تلك الميزة سوف تستمر بصورة دائمة، أما أن يوتيوب قد يزيلها مجدداً في وقت لاحق.