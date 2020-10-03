سبيس إكس تؤجل موعد إطلاق صاروخها قبل 18 ثانية من موعد الإطلاق

وضحت شركة سبيس إكس عن سبب تأجيلها لإطلاق صاروخ النقل فالكون-9 الذي يحمل مجموعة أقمار ستارلينك وذلك قبل 18 ثانية من موعد الإطلاق وقال أن السبب يعود لمشكلة في المعدات الأرضية.

وأجلت سبيس إكس موعد إطلاق الصاروخ الإسبوع الماضي لسوء الأحوال الجوية ليوم الخميس 1 اكتوبر في الساعة 9.17 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة ولكن الموعد النهائي لم يحدد حتى الآن.

وجرت جميع عمليات التحضير لإطلاق الصاروخ بصورة طبيعة ولكن نتيجة اكتشاف مؤشرات غير اعتيادية لأجهزة استشعار المعدات الأرضية أعلن تأجيل الإطلاق لإشعار آخر.

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