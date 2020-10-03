الكونغرس الأمريكي يستدعي مديرا “فيسبوك” و”تويتر” لتقديم إفاداتهما

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس الجمعة عن تمثيل مارك زوكربرغ مدير شركة فيس بوك وجاك دورسي مدير شركة تويتر أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ بتاريخ 28 أكتوبر وذلك للإدلاء بإفاداتهما حول مسؤولية شبكات التواصل الإجتماعي عن المحتوى فيها.

وسيقوم مديرا فيسبوك وتويتر بحضور الجلسة عن بعد عبر تقنية الفيديو بعد أن صوتت اللجنة المذكورة بالإجماع على استدعاء مديرا الشركات لعقد جلسة الإجتماع بشأن ما تتمتع به شركات الإنترنت من صلاحيات المسؤولية عن المحتوى.

يأتي ذلك بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإنحياز السياسي لخصومه من قبل شركات التواصل الإجتماعي ، من جانبها شركة تويتر قالت ان جلسة الإستماع أمام الكونغرس الأمريكي يجب أن تركز على العمل المشترك من أجل حماية الانتخابات.

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