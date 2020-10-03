المقارنة الكاملة: جوجل بيكسل 5 ضد جوجل بيكسل 4a 5G و 4a – أفضل أعوام جوجل؟

أمور جوجل كانت محيّرة إلى حد بعيد خلال هذا العام، لدينا ثلاث هواتف مختلفين، وحتى إصدارات 4a تختلف فيما بينها في المعالج نظرًا أن أحدهم يدعم شبكات الجيل الخامس والآخر لا، وفوق كل هذا أطلقت جوجل إصدارًا رئيسيًا وهو بيكسل 5، والذي يأتي بسعر 699 دولار أمريكي، وهو جعل المستخدم يقارن بين جوجل بيكسل 5 ضد جوجل بيكسل 4a 5G و4a، وهو ما سنفعله اليوم سويًا..

جوجل بيكسل 5 ضد جوجل بيكسل 4a 5G و4a

أول ما سنبدأ به هو المقارنة بين المواصفات التنقية، حيث سنعرض مواصفات كل هاتف أسفل تنصيف رئيسي من تصنيفات المواصفات وذلك بشكل مبسّط، هيا نبدأ:

الشاشة

بيكسل 5: بقياس 6 بوصة، دقة FHD+ وتردد 90 هيرتز

بيكسل 4a 5G الجديد: قياس 6.2 بوصة، دقة FHD+ وتردد 60 هيرتز

بيكسل 4a القديم: قياس 5.81 بوصة، دقة FHD+ وتردد 60 هيرتز (كل الإصدارات بشاشة أوليد)

المعالج

بيكسل 5: سنابدراجون 765G

بيكسل 4a 5G الجديد: سنابدراجون 765G

بيكسل 4a القديم: سنابدراجون 730

الرامات

بيكسل 5: 8 جيجابايت

بيكسل 4a 5G الجديد: 6 جيجابايت

بيكسل 4a القديم: 6 جيجابايت

المساحة التخزينية والكاميرات

جميعهم 128 جيجابايت غير قابلة للتوسيع وهي غلطة جوجل المتكررة، أما عن الكاميرات فابدأ بإلقاء نظرة الصورة التالية على المقارنة بالأرقام (او اعرف أكثر من مقالاتنا المنفردة حول الهواتف الجديدة):

البطارية

بيكسل 5: 4,080mAh

بيكسل 4a 5G الجديد: 3,800mAh

بيكسل 4a القديم: 3,140mAh

• جوجل تعلن رسمياً عن هواتف Pixel 5 و Pixel 4a مع دعم شبكات الجيل الخامس

• رسميًا – الكشف عن هاتف جوجل بيكسل 4a بسعر 349 دولار أمريكي

السعر (في بعض الأسواق)

بيكسل 5: 699 دولار أمريكي

بيكسل 4a 5G الجديد: 499 دولار أمريكي

بيكسل 4a القديم: 349 دولار أمريكي

لا يخفى عليك، الهاتف الأغلى سيقدّم لك تصميم أفضل، خامات أفضل، كاميرات أفضل، بطارية أكبر وتردد أعلى للشاشة، إلى جانب باقي المواصفات التي أوضحناها من الأعلى، لكن كل ما فعلته جوجل -ولو تلاحظ- أنها وفرت ثلاث هواتف تخدم جميع فئات المشترين سواء من حيث السعر أو المواصفات وحجم الشاشة! – ما رأيك؟ وهل تفكر في اقتناء أي هاتف بيكسل؟ وهل يتوفّر بيكسل في بلدك؟ شاركنا الآن في التعليقات.