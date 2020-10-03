8 مفقودين نتيجة عاصفة اجتاحت جنوب فرنسا.

أعلنت السلطالت الفرنسية اليوم السبت عن فقدان 8 أشخاص في مدينة نيس التي تقع جنوب شرق فرنسا بسبب عاصفة اجتاحت البلاد وأدت الى فيضانات قوية.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس) فإن بعض المناطق سجلت تساقط 450 ملليمترا من الأمطار على مدى 24 ساعة وهو ما يعادل 4 أضعاف من الأمطار في هذا الوقت من العام.

ويذكر أن الأمطار كانت أكثر غزارة مما كانت عليه في الـ3 من اكتوبر قبل 5 سنوات عندما أودت الأمطار بحياة 20 شخصاً بمنطقة الريفيرا الفرنسية.

وكانت مقاطعة الألب-ماريتيم أمس الجمعة في حالة تأهب قصوى بعد أن اقتربت العاصفة منها ولكن السلطات حفضت درجة التأهب للمستوى البرتقالي اليوم بعد أن تحركت الأمطار باتجاه ايطاليا.

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