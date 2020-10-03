لعبة تركيب الصور – لعبة مسلية لكافة الأعمار بأكثر من 50 مستوى – مجانية على الايفون والايباد!

الجميع يبحث عن ألعاب مسلية لقضاء وقت الفراغ سواء في المواصلات العامة أو البيت أو حتى في فترات الراحة عند العمل والمذاكرة، وإذا كنت تبحث عن لعبة مناسبة فنحن نرشح لك لعبة تركيب الصور الجديدة.

لعبة تركيب الصور هي لعبة جديدة صدرت مؤخراً على متجر الآب ستور لأجهزة الايفون والايباد، وهي متاحة مجاناً للتحميل.

تتكون اللعبة من 50 مستوى مختلف موزعة على ثلاثة أقسام بحسب صعوبة كل مستوى “سهل، متوسط، صعب”.

تتمتع اللعبة بواجهة سهلة جذابة وأسلوب لعب سلس مع أجواء تدور تحت الماء وسط مؤثرات سمعية وبصرية لطيفة.

الهدف من كل مستوى هو إعادة تجميع قطع الصور مرة أخرى و وضعها جنباً إلى جنب بالطريقة الصحيحة وإتمام الأمر في أقل وقت زمني ممكن، ثم الانتقال إلى المستوى الذي يليه وهكذا.

الملاءمة

يتطلب iOS 8.0 أو أحدث.

متوافق مع هواتف الايفون وأجهزة الايباد.

الحجم: 32 ميجابايت

التحميل على الايفون والايباد:

السعر : تحميل مجاني