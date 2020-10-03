تحديثات واتساب – إصدار أندرويد سيحصل على ميزتين جديدتين قريبًا تعرّف عليهما

بالرغم من شهرة واتساب الضخمة إلا أننا جميعًا على علم أن تطوير هذا التطبيق المحبوب بطيء جدًا، وهو أمر تحدثنا عنه كثيرًا في مقالات سابقة، لكن هذا لا يمنع أن التطبيق يحصل على تحديثات بشكل ملحوظ وليس مهمل من ناهية المطورين، واليوم نشارككم أحدث تحديثات واتساب المنتظرة لإصدار أندرويد على وجه الخصوص، ولو نظرنا لهذه التحديثات سنجدها ضعيفة جدًا مقارنةً بتحديثات تيليجرام مثلًا، لكن ماذا نفعل، هذا هو الوضع!

تحديثات واتساب – كتم المحادثات للأبد

نعم، حمدًا لله، بدأت واتساب في إتاحة هذه الميزة ونحن في نهايات 2020! وكما يُمكنك أن تلاحظ، ستتيح لك هذه الميزة كتم الإشعارات للأبد من خلال خيار Always/دائمًا الذي ستراه عند كتم الإشعارات، وهذا الخيار سيستبدل خيار سنة/Year عند كتم الإشعارات، وهو الذي كنا نستخدمه بالفعل لكتم الإشعارات بشكل شبه دائم، وكما أعتدنا فقد شارك هذه التحديثات موقع WABetaInfo والذي يختص بأمور واتساب.

تحديثات واتساب – تغيير شكل صفحة إدارة الملفات

كما نعلم، واتساب يوفّر صفحة أو جزئية متخصصة في إدارة المساحة التخزينية “Storage Usage”، ومن خلال هذه الصفحة يُمكنك أن ترى الملفات التي يشغل بها واتساب مساحتك التخزينية، والآن وبعد التحديث سيظهر رسم توضيحي بالأعلى للمساحة التي يشغلها واتساب، مع إمكانية مسح الملفات التي تم تحويلها، الملفات الضخمة التي تم تحميلها والمزيد.

ما سبق كان كل شيء مؤكد، لكن أيضًا ظهرت تلميحات لإعادة تصميم واجهة استخدام تشغيل الملفات والمرئيات داخل التطبيق، أضف إلى ذلك الخبر المؤكد حول إدراج ميزة تشغيل الحساب على أكثر من جهاز، وهو أمر تحدّثنا حوله مرارًا، وفيما يلي صورة مستخرجة من النسخ التجريبية لهذه الميزة:

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