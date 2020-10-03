لينوفو تطلق شاشة مناسبة للعمل المكتبي.. إليك مواصفاتها

أماطت شركة لينوفو الصينية اللثام عن شاشةٍ جديدة مناسبة للعمل المكتبي أطلقت عليها Think Vision T27hv-20.

وزودت الشركة الصينية الشاشة الجديدة بلوحة مقاس 27 بوصة، ودقة عرض 2560*1440 بيكسل، ومعدل تنشيط 60 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 350 قنديلةم2.

وتتميز الشاشة الجديدة بقدرتها على تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 99%، وباحتوائها على كاميرا ويب مدمجة بدقة 1080 بيكسل، وميكرفون مانع للضوضاء، و2 من السماعات المدمجة المناسبة لمؤتمرات الفيديو بقدرة 3 واط لكل سماعة.

وستحتوي الشاشة الجديدة على وظيفة Smart Guard المتطورة التي تجعل الشاشة غير واضحة في حال ابتعد المستخدم عنها، أو أزاح نظره عنها، أو في حال وجود شخص آخر ينظر إليها من خلف المستخدم، ووظيفة Smart Energy التي تعمل على توفير الطاقة وتساعد في حماية البيانات في حال ابتعد المستخدم عن الشاشة.

وألحقت الشركة الصينية بالشاشة حامل قابل للتدوير والإمالة والتحريك، محور USB يحتوي على منفذ USB-C، وأربع منافذ USB 3.2 من الجيل الأول.

ويمكن للمستخدم توصيل شاشة Think Vision T27hv-20 بالحواسيب من خلال منفذ USB-C أو منفذ HDMI1.4، أو من خلال منفذ Display Port.

يذكر أن الشركة الصينية لم تفصح عن سعر شاشتها الجديدة التي ستطلقها في يناير 2021.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية