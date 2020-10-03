مسؤول إيطالي يُسرق على الهواء مباشرة.. شاهد الفيديو

شهدت مدينة فنتيميليا الواقعة في إقليم ليجوريا الإيطالي حادثة سرقة غريبة، إذ قام أحدهم بسرقة معطف عمدة المدينة جايتانو سكوللينو أثناء قيامه بإجراء مقابلة تلفزيونية على الهواء.

وكان العمدة قد قام بخلع المعطف ووشاح بألوان العلم الإيطالي ارتداه في الانتخابات، ووضعه على مقعد على بعد 3 أمتار من مكان إجراء المقابلة.

وتفاجأ العمدة أثناء المقابلة باختفاء المعطف، وهذا ما دفعه لمغادرة المقابلة فوراً، وحاولت المذيعة الإمساك بالعمدة وقالت رئيس البلدية يهرب مني، ليرد عليها لقد سرقوا معطفي.

وعاد العمدة واستأنف اللقاء بعدما فشل في الإمساك باللص، ومازح المذيعة في نهاية اللقاء وقال لها سأرسل لكِ فاتورة المعطف في إشارة منه إلى أنّها السبب في سرقة معطفه.

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