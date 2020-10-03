منوعات

مسؤول إيطالي يُسرق على الهواء مباشرة.. شاهد الفيديو

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة فنتيميليا الواقعة في إقليم ليجوريا الإيطالي حادثة سرقة غريبة، إذ قام أحدهم بسرقة معطف عمدة المدينة جايتانو سكوللينو أثناء قيامه بإجراء مقابلة تلفزيونية على الهواء.

وكان العمدة قد قام بخلع المعطف ووشاح بألوان العلم الإيطالي ارتداه في الانتخابات، ووضعه على مقعد على بعد 3 أمتار من مكان إجراء المقابلة.

وتفاجأ العمدة أثناء المقابلة باختفاء المعطف، وهذا ما دفعه لمغادرة المقابلة فوراً، وحاولت المذيعة الإمساك بالعمدة وقالت رئيس البلدية يهرب مني، ليرد عليها لقد سرقوا معطفي.

وعاد العمدة واستأنف اللقاء بعدما فشل في الإمساك باللص، ومازح المذيعة في نهاية اللقاء وقال لها سأرسل لكِ فاتورة المعطف في إشارة منه إلى أنّها السبب في سرقة معطفه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك