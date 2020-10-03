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كارول سماحة تكشف عن “عدة مفاجآت” لجمهورها

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بالكشف عن عدد من المفاجآت التي أسعدت جمهورها، حيث أعلنت من خلال حسباها الرسمي في تويتر مشاركة فيلمها السينمائي الأول بالصدفة الذي عرض في أكتوبر 2019 في عدة مهرجانات عالمية.

كما أعلنت بعد هذا الخبر بعدة ساعات عن طرحها لأغنية BonVoyage باللغة الفرنسية، واستعدادها لإطلاق أغنية جديدة نفذتها قبل عام ونصف في إسطنبول، وقالت كارول إنّها تستعد لتصوير الأغنية الجديدة على طريقة الفيديو كليب رفقة المخرجة بتول، وتمنت في ختام تغريدتها أن تنال الأغنية الجديدة رضا وإعجاب جمهورها.

الجدير بالذكر أنّ النجمة اللبنانية احتفلت قبل عام بعرض فيلم بالصدفة بحضور الإعلام وعدد من النجوم الذين شاركوا في الفيلم كالفنان بديع أبو شقرا الذي شاركها البطولة، وغيره من الفنانين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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