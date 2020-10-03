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دراسة جديدة تؤكد انتقال فيروس كورونا في الهواء

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة جورجيا الأمريكية الدراسات السابقة التي تحدثت عن انتقال فيروس كورونا عن طريق الهواء.

وتعاون الباحثون في الجامعة الأمريكية مع 2 من علماء الأوبئة من مركزين إقليميين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين، وقاموا بدراسة طريقة نقل شخص مصاب بكورونا من مقاطعة تشغيانغ الصينية الفيروس لراكبي إحدى حافلات النقل الداخلي.

وقال الباحثون إن العدوى انتقلت من خلال نظام التكييف الموجود في الحافلة، وبرروا سرعة انتشار العدوى بين الركاب بإغلاق نوافذ الحافلة.

وأكدّ الباحثون على أنّ سوء التهوية ونظام التكييف عاملان هامان في نقل فيروس كورونا، وطالبوا الناس بتغطية الوجه وتهوية الأماكن المغلقة بشكلٍ جيد للحد من انتشار الوباء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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