دراسة جديدة تؤكد انتقال فيروس كورونا في الهواء

أكدّت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة جورجيا الأمريكية الدراسات السابقة التي تحدثت عن انتقال فيروس كورونا عن طريق الهواء.

وتعاون الباحثون في الجامعة الأمريكية مع 2 من علماء الأوبئة من مركزين إقليميين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين، وقاموا بدراسة طريقة نقل شخص مصاب بكورونا من مقاطعة تشغيانغ الصينية الفيروس لراكبي إحدى حافلات النقل الداخلي.

وقال الباحثون إن العدوى انتقلت من خلال نظام التكييف الموجود في الحافلة، وبرروا سرعة انتشار العدوى بين الركاب بإغلاق نوافذ الحافلة.

وأكدّ الباحثون على أنّ سوء التهوية ونظام التكييف عاملان هامان في نقل فيروس كورونا، وطالبوا الناس بتغطية الوجه وتهوية الأماكن المغلقة بشكلٍ جيد للحد من انتشار الوباء.

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