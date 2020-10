كشفت شركة Rekuten اليابانية عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفاتٍ مميزةٍ وكاميرا أسفل الشاشة أطلقت عليه Rekuten Big.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 765G ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة اليابانية الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.9 بوصة ودقة عرض FHD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل وضعت أسفل الشاشة، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، مستشعر للبصمات وضع في الشاشة، واي فاي، بلوتوث، شريحة NFC، ويتميز بمقاومته الماء والغبار وفق معيار IP68.

يذكر أن الشركة اليابانية ستوفر الهاتف الجديد بألوان الأسود، الأبيض، والأحمر، وستطلقه في الأسواق بسعر 660 دولارا أمريكيا.

The post Rekuten تكشف عن هاتف بكاميرا أسفل الشاشة appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية