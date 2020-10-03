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جديد أوبو.. هاتف مميز بـ5 كاميرات وسعر مقبول

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة أوبو الصينية عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة أطلقت عليه OPPO A93.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio P95 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10 وواجهة Color OS.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة ودقة عرض Full HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، وبكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات وضع في الشاشة.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق العالمية يوم 6 أكتوبر الجاري بسعر 324 دولارا أمريكيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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