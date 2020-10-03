إيطالي يحصل على شهادة جامعية في سن 93 عاماً

تخرج الجد الإيطالي بينتو ريميني البالغ من العمر 93 عاماً من قسم الفلسفة في جامعة إيسترن بيدمونت الإيطالية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ليحصل المسن الإيطالي على الشهادة الجامعية الثالثة في حياته.

وقال بينتو الذي يعيش في مدينة بييلا في إقليم بييمونتي في شمال إيطاليا إنّه قرر الالتحاق في الجامعة عام 2016 بعد وفاة زوجته بفترة، لخوفه من العيش وحيداً.

وقرر المسن الإيطالي دراسة الفلسفة لإرضاء شغفه الكبير فيها، وعمل خلال هذه السنين على الدراسة لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 9 ساعات يومياً.

ورغم معاناته من انخفاض الدم إلّا أنّ الطالب المسن أصرّ على إكمال دراسته، واستعان بجهاز خاص لتكبير نصوص الامتحان، وبإحدى الطالبات التي وقفت إلى جانبه، وقامت بتأمين النشرات والملاحظات من الدورات والفصول الدراسية المختلفة.

ونجح بينتو ريمني أخيراً في الحصول على الشهادة الجامعية الثالثة بعدما ناقش أطروحة عن الفيلسوف الألماني هايدجر بعنوان (موضوع الألم والعيش من أجل الموت).

يذكر أن الجد الإيطالي حصل على شهادته الجامعية الأولى في سن ال 27، حيث نال في العام 1954 درجة العلوم الاقتصادية والتجارية من جامعة بيروجيا، قبل أن يحصل في العام 1990 على شهادة جامعية في علم الاجتماع من جامعة أوربينو وهو في سن 62.

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