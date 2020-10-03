تأجيل عرض فيلم لا وقت للموت يصدم جمهور السينما

انضم فيلم لا وقت للموت لجيمس بوند إلى قائمة الأفلام التي تم تأجيلها للعام القادم بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث قررت الشركتان المنتجتان تأجيل عرض الفيلم من نوفمبر القادم حتى 2 أبريل 2021.

وبررت الشركتان المنتجتان للفيلم (مايكل جاي ويلسون وباربرا بروكلي) قرار التأجيل برغبتهما في مشاهدة الجمهور للفيلم في دور العرض، الأمر غير الممكن خلال العام الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر عرض الفيلم بدور السينما في أبريل الماضي، قبل أن يؤجل حتى نوفمبر القادم، ومع استمرار إغلاق دور السينما في معظم أنحاء العالم قررت الشركتان عرضه في العام القادم.

وسيشهد فيلم لا وقت للموت الذي بلغت تكلفة إنتاجه 200 مليون دولار أمريكي إنهاء الممثل دانيال كريج تقديمه لشخصية العميل 007.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب بتأجيل العديد من الأفلام ذات الميزانية الكبيرة للعام القادم، ولم يبقَ على قائمة العام الحالي سوى فيلم المرأة الخارقة 1984 المقرر عرضه يوم 5 ديسمبر القادم.

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