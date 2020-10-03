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“هيدروكسي كلوروكين” يفشل بوقف انتشار كورونا بين العاملين الصحيين

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة بنسلفانيا ونشرت في مجلة JAMA Internal Medicine فشل عقار هيدروكسي كلوروكين في وقف انتشار فيروس كورونا بين العاملين الصحيين.

وأجريت الدراسة في مستشفيين غير معلنين، وشملت 132 شخصا من العاملين في المجال الصحي بدوام كامل تعرضوا للفيروس خلال الفترة ما بين 9 أبريل و13 يوليو.

حيث أعطي نصف المشاركين فيها جرعة 600 ملغ من هيدروكسي كلوركين لمدة أسابيع، في حين منح النصف الآخر علاجاً وهمياً لنفس المدة.

وبينت الدراسة عدم وجود فرق في معدلات الإصابة بين الأشخاص الذين تلقوا عقار هيدروكسي كلوروكين والأشخاص الذين تلقوا دواءً وهمياً.

وقال الباحثون إنّ 4 من أصل 64 شخص تناولوا عقار هيدروكسي كلوركين أصيبوا بفيروس كورونا، وهو نفس عدد المصابين من بين الأشخاص الذين لم يتناوله، وأنّ 8 من المشاركين ظهرت عليهم 6 أعراض فيروسية وتعافوا دون أن ينقلوا المرض للمستشفى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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