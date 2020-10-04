تويتر: سيتم حظر حساب أي شخص يتمنى الموت لدونالد ترامب!

لعل أبرز الأخبار في اليومين الحاليين هو خبر إصابة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، بفيروس كوفيد-19 المستجد، وهو ما سبب دخول ترامب إلى مرحلة الحجر الصحي هو وكل من خالطوه، وبقدر ما تعاطف معه المواطنين سواء أمريكيين أو عالميين إلا أن البعض الآخر لم يتعاطف معه بنفس الشكل!

تويتر ستحظر من يتمنى الموت لترامب دون إبداء أسباب!

في عدد من التغريدات سخر المستخدمين من ترامب بشكل رهيب، خصوصًأ أن الأخير في وقت سابق قد سخر بشكل شديد من فيروس كورونا ودعى لعلاجه بأساليب أقل ما يقل عنها أنها متخلّفة، لكن الأمر لم يتوقف على التغريدات الساخرة، بل ظهرت بعض التغريدات التي تتمنى الموت لدونالد ترامب جرّاء تلك الإصابة، وهنا تدخّلت إدارة تويتر.

صرّح تويتر رسميًا أنه سيحظر أي شخص يتمنى الموت “لأي شخص آخر” على المنصّة، وبالطبع نحن نفهم أن هذا القرار قادم لترامب لا أكثر وإلا فكان من المفترض أن يظهر على تويتر في وقت سابق! وحسبما نعرف فالأشخاص الذين سيتمنوا الموت لترامب بشكل مباشر أو غير مباشر سيتم إيقاف حسابهم فورًا وبدون إبداء أسباب تفصيلية.

tweets that wish or hope for death, serious bodily harm or fatal disease against *anyone* are not allowed and will need to be removed. this does not automatically mean suspension. https://t.co/lQ8wWGL2y0 https://t.co/P2vGfUeUQf — Twitter Comms (@TwitterComms) ٢ أكتوبر ٢٠٢٠

يُذكر أن دونالد ترامب يبلغ من العمر 74 عامًا، هذا في حين أنه يزن 110 كيلوجرامًا تقريبًا، وفي نفس الوقت فبعض الشائعات قد أكدت أن ترامب قد عانى سابقًا من بعض الأعراض المتعلقة بأمراض القلب والشرايين، وهذه المعطيات في حد ذاتها تضع ترامب في خطر بالغ كمصاب بفيروس كورونا، لكن لا شكّ أنه يتلقى الآن أفضل أنواع الرعاية الصحية.. لماذا لا!

فيما يلي نشارككم لقطة شاشة من موقع الدعم الفني لتويتر، والتي توضّح بالفعل أن هذا السلوك ممنوع، لكن ببساطة بعدما أصبح الأمر ضد ترامب فهذا السلوك أصبح ممنوع، مراقب وربما محرّم أيضًا!

ماذا تتوقع لترامب؟ خصوصًا أن الإنتخابات الأمريكية ستتم في شهر نوفمبر المقبل! وحتى الآن لم يتبيّن لنا مدى النسب المتوقعة لترامب ولمنافسه جو بايدن، لكن على كل حال، نتمنى الشفاء العاجل لترامب.

• تويتر تبدأ في اختبار ميزة الرسائل الصوتية – وهذه هي التفاصيل!