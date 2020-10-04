معالج ابل A14 الجديد – اختبارات الأداء تظهر أنه أفضل من معالجات إنتل الجيل العاشر!

أعلنت ابل منذ فترة عن معالج ابل A14 عند الإعلان عن جهاز ايباد اير 2020 ومن المنتظر أن يأتي مدمجاً في هواتف ايفون 12 قريباً. الآن ظهرت نتائج اختبارات الأداء للمعالج الجديد على منصة Geekbench كاشفةً عن أشياء مثيرة.

معالج ابل A14 – نتائج اختبارات الأداء

وفقاً لنتائج اختبار الأداء المنشورة على قاعدة بيانات موقع Geekbench فقد حقق معالج ابل A14 نتيجة 1583 نقطة في اختبار النواة الواحدة، ونتيجة 4198 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة.

جدير بالذكر أن المعالج الأسبق A13 المتواجد في هواتف ايفون 11 يحقق نتيجة 1334 و 3512 نقطة في اختبار النواة الواحدة والأنوية المتعددة على الترتيب.

أيضاً نلاحظ أيضاً تطوراً في التردد، إذ يأتي معالج ابل A14 بتردد 2.99 جيجاهيرتز مقارنة بمعالج A13 بتردد 2.67 جيجاهيرتز.

استناداً إلى اختبارات الأداء، فقد استطاعت ابل رفع أداء المعالج بنسبة 20 إلى 30%. منصة Geekbench لا تقيس أداء المعالجات الأخرى الثاونية مثل معالجات Neural Engine و ML الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة إلا أن ابل ذكرت أنها قد تحسنت بواقع 50%.

معالج ابل A14 – أفضل من معالجات إنتل الجيل العاشر؟

معالج ابل A14 الجديد يتفوق على أحدث معالجات إنتل وهو معالج إنتل كور i7 الجيل العاشر المتواجد في الحواسيب في اختبار النواة الواحدة بواقع 200 إلى 300 نقطة بينما كانت الغلبة لمعالج إنتل في اختبار الأنوية المتعددة.

هذا التطور في معالجات ابل من سلسلة A المبنية على معمارية ARM قد تكون الدافع الأساسي لأبل من أجل وضعها في حواسيب ماك بوك أيضاً والتخلي عن معالجات إنتل، ويبدو ذلك الأمر قريباً.

مواصفات المعالج

معالج ابل A14 بيونك هو أول معالج في سوق الهواتف الذكية يأتي بتقنية معالجة 5 نانومتر عوضاً عن تقنية 7 نانومتر المستخدمة في معالجات أخرى عالية الأداء.

المعالج معالج سداسي النواة: نواتان مخصصتان للأداء العالي والمهام الثقيلة، وأربعة أنوية للمهام العادية وأكثر توفيراً للطاقة مع تردد يصل إلى 2.99 جيجاهيرتز.

الميزة الأخرى في المعالج – بخلاف تطور الأداء – هو استهلاك الطاقة بشكل أقل، رغم ذلك قد يكون ذلك في نطاق ضيق يعادل 10% تقريباً.