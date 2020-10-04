دليلك الكامل – سعر بلايستيشن 5 في السعودية، الإمارات وباقي البلدان العربية

مرّ الوقت بسرعة، وأصبح كل ما يفصلنا عن الجيل الجديد من أجهزة الألعاب أكثر من شهرين، وهو حدث منتظر منذ سنوات طويلة، واليوم نشارككم كل ما نعرفه عن سعر بلايستيشن 5 في السعودية، الإمارات وباقي البلدان العربية، كما سنوضّح لكم كيفية تحديد السعر الفعلي للجهاز في بلدكم، لكن الوضع في السعودية مختلف، حيث أن الجهاز سينطلق مباشرةً من خلال الوكيل، وهو ما سيضمن تسعير عادل.

سعر بلايستيشن 5 في السعودية، الإمارات وباقي البلدان العربية

كما نعلم جميعًا، يأتي جهاز الألعاب بلايستيشن 5 بنسختين مختلفتين، النسخة الأولى هي النسخة العادية ذات محرّك الأقراص، وهي التي تكلّف 499 دولار أمريكي، في حين أن النسخة الثانية هي النسخة الرقمية بالكامل Digital والتي لا تعتمد محرّك أقراص من الأساس، وهي التي تباع بسعر 399 دولار أمريكي.

في الوقت الحالي تم فتح باب الحجز المسبق لجهاز بلايستيشن 5 في السعودية وبعض الأسواق الأخرى، لكن المشكلة هي أن النسخة الرقمية لم تتوفر في الوطن العربي بقوّة بعد! لكن مازال بإمكاننا “حساب سعرها”، وفي الجدول التالي توضيح لسعر النسختين في معظم الدول العربية:

أما عن السعودية نفسها قالسعر الرسمي هو 2299 ريال سعودي للنسخة الرقمية، أما النسخة ذات محرّك الأقراص فستكلّف تقريبًا 2699 ريال سعودي! وفيما يلي معلومات عن الحجز المسبق:

بشرى سارة، بإمكانكم طلب بلايستيشن ٥ مسبقاً من معارض Mestores التالية غداً ابتداءً من الساعة ٩ صباحاً: معرض غرناطة مول -الرياض

معرض الورود-الرياض

معرض مخرج ١٦-الرياض

معرض الملك فهد-الخبر

معرض الدمام

معرض الاحساء

معرض القطيف

معرض خميس مشيط

معرض جازان

معرض تبوك

معرض الباروم- جدة pic.twitter.com/bilU2ReBkh — بلايستيشن السعودية (@PlayStationSA) ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠

الأسعار الموضحة في الجدول السابق هي نتاج تحويل المبلغ سواء 499 أو 399 دولار أمريكي إلى كل عملة من العملات العربية، لذلك فهي لا تشمل الضرائب أو الجمارك أو حتى هامش ربع البائع، وهذا الأمر لا يمكننا أن نفتيك فيه، لكن يُمكنك ببساطة وإن كنت من المغرب أن تبحث على موقع الجمارك والضرائب الرسمي على جمارك وضرائب أجهزة الألعاب، مثلًا في مصر من المتوقّع أن يزيد سعر الجهاز بمقدار 60% من سعره بسبب الجمارك والضرائب!