1399 دولار ثمن أغلى هواتف الجيل الجديد من آيفون

كشفت مواقع متخصصة بشؤون التقنية عن بعض المواصفات الجديدة لـiPhone 12والأسعار التي ستطرح بها في السوق الأمريكية والتي من المفترض أن تعلن آبل عن الجيل الجديد من الهواتف في 13 اكتوبر الجاري.

وستطلق آبل 4 نسخ من هواتف iPhone 12 وسيصل سعر أغلى نسخة منه الى 1399 دولاراً في الولايات المتحدة وسيتراوح سعر الهاتف الجديد iPhone 12 mini ما بين 659 و 799 دولاراً بسبب اختلاف نسخ ذواكر التخزين (64-128-256) غيغابايت.

وأشار موقع GSMArena الى أسعار النسخ الأخرى من الهواتف فنسخة الـiPhone 12 العادية فيتراوح سعرها في أمريكا ما بين 749و 899 دولاراً أما iPhone 12 Pro فسيكون سعر الهاتف الذي يبلغ سعته 512 غيغابايت 1299 دولاراً.

وتبعاً للتسريبات فإن آبل ستطلق نسخة مزودة بشاشات بمقاس 6.7 بوصة تحت اسم iPhone 12 Pro Max بسعر 1399 دولاراً وستختلف أسعار هذه الأجهزة تبعاً للأسواق التي ستباع فيها.

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