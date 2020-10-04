ماذا يحدث على الإنترنت كل دقيقة في 2020؟

نشر موقع Domo نسخته الثامنة من الإحصائيات لكل ما يحدث على الانترنت في كل دقيقة، وهذه المرة جاءت الأرقام مهولة لاسيما في ظل التزام الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا.

وبحسب الإحصائيات فإن عدد مستخدمي الإنترنت يوميًا وصل إلى 3 مليار في عام 2014، بينما وصل إلى 4.5 مليار في عام 2020 بارتفاع نسبته 50% تقريبًا.

ويبدو أن تطبيق واتساب للمراسلة الفورية هو الأكثر استخدامًا في العالم في عام 2020، حيث يتم تراسل 41.6 مليون رسالة في كل دقيقة، كما أن هناك 1.38 مليون مكالمة فيديو كل دقيقة أيضًا عبر التطبيقات والمنصات المختلفة.

ومن الإحصائيات المثيرة للانتباه أن أكثر من 69 ألف شخص يتقدمون للحصول على وظائف عبر منصة linkedin الشهيرة في هذا المجال.

ومن حيث الإنفاق فإن المستخدمين يدفعون مليون دولار كل دقيقة للشراء من الإنترنت، كما يتم إنفاق 3805 دولار على تطبيقات الهواتف الذكية.

ومع التزام الجميع في منازلهم منذ بداية العام الحالي تقريبًا بسبب الوباء، فإن معدل مشاهدة تطبيقات البث الحي مثل نتفليكس يصل إلى 404 ألف ساعة في الدقيقة الواحدة، وعلى انستغرام يتم نشر 347 ألف صورة ومقطع فيديو، أما يوتيوب فيتم نشر مقاطع مدتها 500 ساعة تقريبًا.

أما فيسبوك فيتم مشاركة 147 ألف صورة، و 150 ألف رسالة في تطبيق ماسنجر فيسبوك، كما يتم تحميل تطبيق تيك توك 2704 مرة، وعلى تطبيق Zoom يشارك أكثر من 208 ألف شخص في اجتماعات عمل أو اجتماعات عائلة ترفيهية.

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