الملكة إليزابيث تلغي الفعاليات الكبيرة في القصور بسبب كورونا

قامت ملكة برطانيا إليزابيث بألغاء جميع الفعاليات الكبيرة في مقري إقامتها بقصر بكنجهام وقلعة وندسور بسبب تفشى وباء كورونا هذا العام.

و قال قصر بكنجهام وضعنا مجموعة من الإحتمالات المتنوعة لمعرفة إمكانية إقامة الحفلات التي تتم عمليات منح الجوائز والرتب والنياشين بأمان بما يتماشى مع القواعد الإرشادية.

وأضاف القصر على موقعه الإلكتروني “للأسف لم نتمكن من إيجاد طريقة لتسليم هذه الجوائز بأمان بسبب الأعداد الكبيرة من الضيوف و الحاصلين على الجوائز”.

ومن المتوقع عودة الملكة إليزابيث (94 عاماً) الى قلعة وندسور هذا الشهر واستخدام قصر بكنجهام فقط للفعاليات والارتباطات المحدودة ويذكر أن الملكة قامت بإلغاء العديد من الفعاليات هذا العام أبرزها الاحتفال التقليدي بعيد ميلادها في أبريل.

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