تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة كاملة ومميزة جدا تشمل العملية المفيدة تناسب كافة الاهتمامات والألعاب

اليوم وكالعادة نشارككم مجموعة من أفضل تطبيقات اندرويد الجديدة وأيضًا أفضل ألعاب اندرويد الجديدة جنبًا إلى جنب مع تطبيقات متاحة مجانًا مؤقتًا وكذلك ألعاب، وكما نهدف بشكل مستمر من مقالنا الأسبوعي فنحن نريد أن نعرّفكم بالتطبيقات الجديدة من ناحية وكذلك المفيدة غير المنتشرة على هواتفنا، شاركونا دائمًا أرائكم واقتراحاتكم القيّمة، أيضًا لا تنسوا تحميل التطبيقات المتاحة مؤقتة على الفور في حالة إعجابكم بها! والآن لنبدأ.





تطبيق Raindrop – شارك الروابط والملفات بين كافة الأجهزة



هذا التطبيق المميز هو واحد من أحدث اكتشافاتي، وهو حقًا يمتلك جمهور ضخم، يتيح لك التطبيق حفظ الروابط لمطالعتها في وقت آخر! أي أنه يحل محلّ المفضلة Bookmarks الخاصة بالمتصفح، الأفضل هو أنه يتيح لك أيضًا إنشاء أقسام متنوعة وكذلك حفظ الصور والملفات الصغيرة عليه، التطبيق مجاني ولا يضم إعلانات ومتاح لكافة المنصات!

السعر : مجّاني

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تطبيق Reverso – أفضل تطبيق ترجمة على الإطلاق



اتفق الخبراء على محدودية تطبيق Google Translate الشهير، وإن بحثت عن بديل قوي فعلًا فلن تجد سوى Reverso الغني عن التعريف، وهو الذي يتيح لك الترجمة بين عشرات اللغات منها العربية بالطبع مع قدرة بالغة على ترجمة الجمل، كما أنه يضع لك الكلمة بعد ترجمتها في جملة صحيحة حتى تفهما.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق Retro Music – أفضل مشغل موسيقى على الإطلاق



لفترة كبير لم أجد تطبيق موسيقى قادر على منافسة Musixmatch، هذا إلى أن تعثّرت في Retro، وهو حقًا أفضل تطبيق على الإطلاق لتشغيل الموسيقى طبقًا لتجربتي، كما أنه مجاني، يتيح لك التطبيق أشكال عديدة لتختار بينها، كما يتيح لك تنظيم بالغ الدقة لمكتبك الموسيقية مع عدد كبير من الخواص التي يُمكنك أن تكتشفها بنفسك، هذا في حين أن شراء النسخة الكاملة منه لا يكلّف سوى دولار أو دولار ونصف.

السعر : مجّاني

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تطبيق Make Me Better – حسن من حياتك ولغتك في نفس الوقت!



يتيح لك هذا التطبيق الرائع عددًا ضخمًا من المقالات والمحتوى النصي الذي يتمحور حول تطوير الشخصية والحصول على حياة أفضل، وكما تلاحظ فمحتواه يأتي بالإنجليزية، لهذا فهو حلّ مثالي لتحسين لغتك الإنجليزية جنبًا إلى جنب مع تحسين شخصيتك وحياتك! إضافة إلى أن المقالات والمحتوى المنشور عليه حقًا قيّم.

السعر : مجّانية

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية !



تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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لعبة Genshin Impact – واحدة من أفضل الألعاب من حيث الرسوميات



انتشرت هذه اللعبة بقوة في الأسابيع الماضية، وهذا لما تقدّمه من رسوميات بالغة الجمال، كما أنها لعبة من نوع ألعاب العالم المفتوح، وهي التي تتيح لك اكتشاف ما يصل إلى 7 حضارات مختلفة، اللعبة قتالية من الطراز الأول وتقدّم موسيقى خلابة، وتتيح لك بناء فريق من اللاعبين للمنافسة سويًا! يُمكنك أيضًا رؤية تجربة لعب لها من هنا.

السعر : مجّاني

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تطبيق Meme Generator – إنشاء ميمز وصور مضحكة على هاتفك



بالتأكيد أنت تعرف ما هي الميمز! هي تلك الصور المضحكة المنتشرة في كل مكان على شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا التطبيق المسلي يتيح لك إنشاء “ميمزاتك” الخاصة بنفسك من خلال عشرات القوالب والصور كما أن المطورين ذكروا أن الميمز يتم إضافتها بشكل يومي!

السعر : مجّاني

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تطبيق Panels – إنشاء لوحة تحكم جانبية!



يتيح لك هذا التطبيق إنشاء لوحة تحكم جانبية عالية الأداء تمامًا مثل الهواتف التي تأتي مع Edge، يتيح لك التطبيق إنشاء اختصارات باللمس أو قائمة من التطبيقات أو إضافة جهات إتصالك المفضلة لتصل لها بمجرد سحب الشاشة إلى اليمين أو اليسار، هذا كما يتيح لك إضافة Widgets في نفس المنطقة! يستحق التجربة بلا شك.

السعر : مجّانية

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تطبيق SpeechLab – تحويل النصوص إلى صوت أو العكس!



مرة أخرى نشارككم هذا التطبيق، وهو الذي يتيح لك ببساطة تحويل أي ملف صوتي إلى نص، أي إنتاج نص يحتوي كل الكلام الذي يقال في الملف الصوتي، كما يتيح لك العكس، حيث يتيح لك تحويل أي نص محفوظ عندك لملف صوتي! يُذكر أن التطبيق مجاني تماماًا وبدون إعلانات وهو تجريبي، ونتوقّع أنه لن يعمل بشكل مثالي مع العربية، لذلك استخدمه لو كانت النصوص والصوتيات التي تتعامل معها أجنبية.

السعر : مجّاني

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تطبيق Rotation Manager – ضبط حركة الشاشة حسب التطبيق



كما تعلم، بعض التطبيقات تحتاج منك تشغيل وضع تدوير الشاشة، والبعض الآخر لا يحتاجها، وهنا يكون من الصعب اتخاذ القرار ما إذا كنت ستقوم بتفعيل وضع تدوير الشاشة أو لا! وهنا ياتي هذا التطبيق المميز والذي يتيح لك تفعيل وضع تدوير الشاشة لتطبيقات معينة وإغلاقه على تطبيقات أخرى.

السعر : مجّاني

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لعبة Crazy Halloween Puzzle – لعبة مسلية بمناسبة الهالوين



شهر أكتوبر هو شهر الهالوين، ولهذا بدأت هذه اللعبة في التوفر مجانًا لفترة محدودة بدلًا من كونها مدفوعة، وكما تلاحظ فهي لعبة جواهر معتادة مثل كاندي كرش وغيرها لكن مع رسوميات مستوحاة من الهالوين! أحصل عليها الآن مجانًا.

السعر : مجّاني

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تطبيقات وألعاب إضافية:

1- تطبيق Just for Today – مجاني، مخصص للتخطيط وتوزيع المهام [تحميل]

2- تطبيق LiveDrops – مجاني، يقدّم خلفيات متحركة Live Wallpapers [تحميل]

3- لعبة Jumping Shot – مجانية لفترة محدودة، لعبة أكشن وحركة [تحميل]

4- لعبة Hairy Letters – مجانية لفترة محدودة، تعليم الحروف للأطفال [تحميل]

ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

