بي إم دبليو تطلق تحفة جديدة من السيارات المكشوفة

حاولت بي إم دبليو اجتذاب أنظار الشباب ومحبي السيارات من خلال إطلاقها لسيارة جديدة من الفئة الرابعة وبكبسة زر واحدة يطوى السقف المتحرك للسيارة ويختفى داخل الصندوق الخلفي وتتحول لسيارة ملفتة للنظر.

وصممت السيارة الرياضية على شكل هيكل مزود ببابين والخطوط البارزة المشهورة على الهيكل وتميزت بالتصميم الفريد للمصابيح والفتحات الهوائية على الواجهتين الأمامية والخلفية لتمنحها عناصر تضفي طابع القوة والحداثة بنفس الوقت.

أما من الداخل فزودت بمقاعد جلدية مريحة تكفي لـ5 أشخاص وشاشتان كبيرتنا أمام السائق واحدة تعمل كلوحة إعدادات و الأخرى لمراقبة محيط السيارة عبر الالكاميرات ولتتحكم بالأنظمة.

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