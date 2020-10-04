منوعات

تمارين بسيطة ضرورية لتنشيط ذاكرة كبار السن

تم النشر منذُ 52 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّ معهد الجودة في مجال الرعاية الصحية أهمية تنشيط كبار السن لذاكرتهم للحفاظ عليها، ودعوهم لممارسة بعض التمارين البسيطة التي تبقي ذاكرتهم في صحتها وتمنع إصابتهم بالزهايمر والخرف.

وحدد المعهد الألماني هذه التمارين بقراءة الصحف، وإجراء العمليات الحسابية بالمخ أثناء التسوق، وحل الألغاز، والكلمات المتقاطعة، والألعاب الذهنية كالسودوكو ولعبة الذاكرة المشهورة Memory.

وقال المعهد الألماني إنّ ممارسة الأنشطة البدنية تساعد في الحفاظ على اللياقة الذهنية، فألعاب الكرة، الرقص وغيرها من التمارين الرياضية تعمل على نشوء شبكات عصبية جديدة في المخ، وتدريب مهارات التوازن والتناسق العضلي.

كما أكدّ المعهد الألماني أهمية تواصل الاجتماعي بالنسبة لكبار السن، ودعاهم للتواصل مع الأصدقاء والأقارب ليحافظوا على نشاط ذاكرتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك