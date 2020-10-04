تمارين بسيطة ضرورية لتنشيط ذاكرة كبار السن

أكدّ معهد الجودة في مجال الرعاية الصحية أهمية تنشيط كبار السن لذاكرتهم للحفاظ عليها، ودعوهم لممارسة بعض التمارين البسيطة التي تبقي ذاكرتهم في صحتها وتمنع إصابتهم بالزهايمر والخرف.

وحدد المعهد الألماني هذه التمارين بقراءة الصحف، وإجراء العمليات الحسابية بالمخ أثناء التسوق، وحل الألغاز، والكلمات المتقاطعة، والألعاب الذهنية كالسودوكو ولعبة الذاكرة المشهورة Memory.

وقال المعهد الألماني إنّ ممارسة الأنشطة البدنية تساعد في الحفاظ على اللياقة الذهنية، فألعاب الكرة، الرقص وغيرها من التمارين الرياضية تعمل على نشوء شبكات عصبية جديدة في المخ، وتدريب مهارات التوازن والتناسق العضلي.

كما أكدّ المعهد الألماني أهمية تواصل الاجتماعي بالنسبة لكبار السن، ودعاهم للتواصل مع الأصدقاء والأقارب ليحافظوا على نشاط ذاكرتهم.

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