صمغ تثبيت الرموش الصناعية يُفقد امرأة البصر

فقدت امرأة برازيلية لم تكشف هويتها البصر في عينها اليمنى في حين تضررت العين اليسرى بعد عملية وضع رموش صناعية فاشلة.

وشاركت المرأة البالغة من العمر 41 صورةً لوجهها المصاب بالندوب على الإنترنت، وقالت إنّها ذهبت لأحد صالونات التجميل الواقعة بورتو فيلهو عاصمة ولاية روندونيا البرازيلية لوضع رموش صناعية.

لكن سوء تصرف العاملات في الصالون، وعدم امتلاكهنّ للخبرة الكافية أدى لفقدانها البصر في عينها اليمنى وتضرر العين اليسرى، وأكدّت إبلاغها الموظفات العاملات في الصالون عدم قدرتها على الرؤية بالعين اليمنى.

ومع استمرار الألم قررت المرأة الذهاب لعيادة الطبيب الذي أكدّ تضرر عينيها لتأخرها في الوصول إليه.

من جانبها وكّلت شقيقة الضحية محامي ليرفع قضية ضد صالون التجميل، وقالت إنّ تقريراً طبياً سيصدر خلال الأيام القادمة حول الحادث والأضرار التي لحقت بأختها نتيجة إهمال العاملات في الصالون.

من جهةٍ أخرى حاولت إحدى الصحف البرازيلية التواصل مع صالون التجميل للتأكد من صحة الادعاءات لكنها لم تتلقَ أي رد.

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