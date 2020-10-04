الفنانة أحلام تتطوع لتجريب لقاح كورونا

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على حسابها في تويتر مقطع فيديو يُظهِر مشاركتها كمتطوعة لتجريب لقاح كورونا في الإمارات.

وقالت الفنانة الإماراتية إنّها تلقت الجرعة الأولى من اللقاح في أحد المراكز الطبية المعنية بالتجارب الإكلينية، وبأنّها ستتلقى الجرعة الثانية في وقتٍ لاحقٍ.

وبررت النجمة الإماراتية مشاركتها كمتطوعة برغبتها في القضاء على فيروس كورونا الذي عطّل الحياة في العالم، وبتقديرها الجهود التي تبذلها الإمارات في سبيل مكافحة الوباء، وبثقتها المطلقة بالكوادر الصحية في دولة الإمارات.

وحظيت تغريدة أحلام بإعجاب عشاقها الذين قاموا بإعادة تغريدها مراتٍ عديدة.

يذكر أن الفنانة الإماراتية كانت سبباً رئيسياً في تشجيع بعض جمهورها على التطوع في تجارب لقاح كورونا التي تجريها دولة الإمارات العربية المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية