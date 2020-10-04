Realme تستعد لإطلاق سماعة لاسلكية مميزة

أزاحت شركة Realme الصينية الستار عن سماعة لاسلكية بمواصفات مميزة أطلقت عليها Realme Buds Air Pro.

وجاءت السماعة الجديدة بتصميم مشابه لسماعة AirPods Pro، وستحتوي على مكبرات صوتية بحجم 10ملم.

وتتميز السماعة الجديدة بمقاومتها الماء والغبار وفق معيار IPX4، وبدعمها ميزة إلغاء الضوء، ونمط Transparency الذي يتيح للمستخدم التفاعل مع الأشخاص والبيئة بصورة أفضل، بالإضافة لدعمها استجابة سريعة مع معدل تأخر للاستجابة منخفض يصل إلى 94 مللي في الثانية مما يتيح للمستخدم مزامنة دقيقة بين الصوتيات والمحتوى على الشاشة.

كما ستدعم السماعة الجديدة ميزة التحكم باللمس التي تساعد المستخدم في الرد على المكالمات الواردة للهاتف الذكي.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن سعر سماعة Realme Buds Air Pro التي ستطلقها في الأسواق يوم 7 أكتوبر الجاري.

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