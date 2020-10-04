جديد OPOO.. ساعة ذكية تُراقب ضغط الدم وضربات القلب

كشفت شركة OPOO الصينية عن ساعة ذكية بمواصفات صحية أطلقت عليها Watch ECG.

وتعمل الساعة الجديدة بمعالج Snapdragon 3500 مدعوم بشريحة Apollo3 التي ستعمل كمساعد معالج.

وزودت الشركة الصينية الساعة الجديدة بشاشة AMOLED مقاس 1.91 بوصة ودقة عرض 402*476 بيكسل.

وتتميز الساعة الجديدة باحتوائها على مستشعر تسارع ثلاثي المحاور، ومستشعرات لضغط الدم، معدل ضربات القلب والضوء المحيط، مما يساعدها على تتبع الأنشطة الرياضية المختلف كالجري، السباحة، وركوب الدراجات.

وستأتي الذاكرة الداخلية لساعة Watch ECG بسعة 8 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية من نوع RAM بسعة 1 غيغا بايت.

وتحتوي الساعة على بطارية بسعة 430 أمبير تدعم خاصية الشحن السريع عبر تقنية VOOC Fast Charging، وتجعل الساعة تعمل لمدة 40 ساعة في الظروف العادية و21 يوماً في وضع توفير الطاقة، وتدعم معيار IPX8 الذي يجعلها مقاومة للماء والغبار.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد إطلاق الساعة الجديدة في الأسواق، ولا عن سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية