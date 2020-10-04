مايكروسوفت تضيف فرداً جديداً لعائلة حواسيب Surface

كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن فردٍ جديدٍ في عائلة حواسيب Surface أطلقت عليه Surface Laptop Go.

ويعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core i5 من الجيل العاشر، ومعالج رسوميات Intel UHD Graphics، ونظام تشغيل Windows 10 Home مع الوضع S Mode.

وزودت الشركة الأمريكية حاسوبها الجديد بشاشة مقاس 12.4 بوصة ودقة عرض 1024*1536 بيكسل، وتحتوي الشاشة على كاميرا ويب بدقة 720 بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب من نوع eMMC بسعة 64 غيغا أو من نوع SSD بسعة 128 و256 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية من نوع LPPDRX بسعة 4 و8 غيغا بايت.

ويحتوي الحاسوب الجديد على بطارية قوية، مكبرات مزدوجة للصوت تدعم تقنية Dolby Audio، منفذ USB-C، منفذ USB-A، منفذ 3.5 للسماعات، واي فاي، وبلوتوث، بالإضافة لمنفذ Surface Connect.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستوفر الحاسوب الجديد بألوان الأزرق، الفضي، والنحاسي، وستطلقه في الأسواق بسعر يتراوح ما بين 700 إلى 900 دولار أمريكي.

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