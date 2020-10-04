الأسماك النيئة والمدخنة خطرة على هذه الفئات

أكدّ المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر، خطورة تناول الأسماك النيئة كالسوشي، والأسماك المدخنة بالنسبة للحوامل، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ضعفٍ في المناعة.

وبرر المعهد الاتحادي الألماني الأمر بأنّ تناول هذه الفئات للأسماك النية والمدخنة يزيد من احتمال إصابتهم بداء الليستيرات، مما يؤدي لحدوث تسمم الدم، التهاب الدماغ، بالإضافة إلى التهاب السحايا.

ودعا المعهد الاتحادي الألماني هذه الفئات لتناول الأسماك بعد طهيها بشكل جيد على درجة حرارة لا تقل عن 70 درجة مئوية ولمدة دقيقتين على الأقل، وذلك لكي يحموا أنفسهم من المخاطر الجسيمة التي تصيبهم جراء تناول الأسماك النيئة والمدخنة.

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